Nissan Italia con le ACLI di Roma a LaborDì | per avvicinare i giovani al mondo del lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Accorciare la distanza tra le nuove generazioni e ildel, dare aigli strumenti per sapersi orientare nel panorama occupazionale contemporaneo e per saper leggere le opportunità che questo può offrire, quindi fare scelte consapevoli per il proprio futuro. Da questa esigenza è partita la seconda edizione diche si è tenuta nel Centro congressi Auditorium della Tecnica: un evento dedicato, appunto, aldele organizzato dalle Associazioni Cattoliche dei Lavoratorini () di, a cui ha collaborato quest’anno anche. Una collaborazione, quella trae la filialena del brand nipponico, nata ...