Nico Gonzalez infortunato | il bel gesto di Stankovic che corre vicino agli spogliatoi e

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un pari che vale oro quello della Fiorentina contro il Ferencvaros. L'1 - 1 finale e il gol di Ranieri permettono a Italiano di gioire per una qualificazione meritata. C'è però un neo bello grosso che ...

Europa e Conference League: Fiorentina a ottavi, Roma ai playoff. Ora Rakow - Atalanta: 0 - 2

Al 17' prima tegola per Italiano:esce in barella per un infortunio muscolare. Il primo tempo finisce 0 - 0. Nella ripresa, i padroni di casa sbloccano subito il match: al 48' Abu Fani ...

Fiorentina, infortunio per Nico Gonzalez: la nota ufficiale Fantacalcio ®

Ferencvaros-Fiorentina, Italiano: “Obiettivo centrato. E su Nico…”

Le due partite dei playoff avrebbero messo in difficoltà il nostro calendario. Nico Gonzalez ha pagato gli otto giorni di allenamento a parte dove non ha potuto spingere: l’abbiamo tutelato a Roma, ...

FIORENTINA, LE CONDIZIONI DI NICO GONZALEZ: PROBLEMA AI FLESSORI DELLA COSCIA

Uscito nel primo tempo di Ferencvaros-Fiorentina, addirittura in barella, Nico Gonzalez ha fatto preoccupare, e non poco, la Fiorentina. Questa la nota ...