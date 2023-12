Newcastle-Milan | serata agrodolce per Mauro Suma | vittoria ma Europa League VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) E’ unaquella diper l’eliminazione deldalla Championscon retrocessione in. I rossoneri dovevano vincere al St. James Park contro ile ce l’hanno fatta, ma il Psg ha pareggiato col Borussia Dortmund e dunque devono fare i conti con il terzo posto nel girone, che vuol dire niente ottavi di Champions e al contempo scivolamento in. Dunque il noto giornalista sportivo di cuoreista non può trattenere un po’ di amarezza, in alto ecco il. SportFace.