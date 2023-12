Newcastle-Milan | Seedorf mastica amaro | «Che rimpianto»

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il finale di, anche Clarence, è stato amarissimo. Certo, il Diavolo ha vinto sbancando il St.James Park, ma al tempo stesso è stato eliminato dalla Champions League per via del pareggio tra Borussia Dortmund e PSG. E l’ex centrocampista delnon ha potuto nascondere tutta la sua delusione a Prime Video: «Che. Ho l’in bocca perché nelle prime gare, specialmente nella prima, fare gol era importante».si riferisce ovviamente allo 0-0 maturato a San Siro contro il, prima gara del Girone F, stessodichiarato da Stefano Pioli. Mancanza di gol quindi, ma anche di mentalità per i rossoneri, almeno secondo Clarence: «Devi capire che se giochi la Champions, per di più nel ...