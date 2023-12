Newcastle-Milan | Reijnders | “Girone veramente difficile Siamo in Europa”

Milan, Leao: "Ora l'Europa League. Ancora non sono il Rafa che fa la differenza"

Nonostante una mezza impresa con la vittoria in rimonta sul campo del, i rossoneri sono fuori dalla Champions, ma restano comunque in corsa per l'Europa League, anche a causa del pareggio tra Psg e Borussia: 'Abbiamo dimostrato quanta voglia abbiamo di lottare ...

Newcastle-Milan, le pagelle di CM: Chukwueze d'oro, Pioli decisivo. Male Loftus-Cheek Calciomercato.com

Pioli trema ancora: ennesimo infortunio dopo la Champions

Pioli in ansia per un nuovo infortunio in vista della gara di campionato contro il Monza Niente da fare per il Milan. Al St James Park non basta la rimonta contro il Newcastle per centrare la ...

Milan in Europa League, appare lo striscione-sfottò dei tifosi dell'Inter

Gli ultras dell'Inter hanno ironizzato, con uno striscione, sulla recente eliminazione del Milan dalla Champions League. La squadra di Pioli, nonostante la vittoria contro il Newcastle nell'ultima ...