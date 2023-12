Newcastle-Milan | Pioli | “Serata dolceamara Il più grande rimpianto è…”

Il Psg pareggia a Dortmund e va agli ottavi di Champions, avanti anche il Porto

... che grazie all'1 - 1 con il Borussia stacca però il pass per gli ottavi di Champions League come seconda classificata davanti al(vittorioso a) , che ha chiuso con gli stessi punti ...

Diretta Newcastle-Milan 1-2: Pioli retrocede in Europa League Corriere dello Sport

Champions League: Newcastle-Milan 1-2, rossoneri in Europa League - Sportmediaset Sport Mediaset

Champions: Pioli "è serata dolce amara, ci credevamo"

Il Milan viola St. James Park vincendo 2-1 in rimonta sul Newcastle ma non basta per passare il turno in Champions League: a Dortmund pareggiano Borussia e Psg qualificandosi agli ottavi… Leggi ...

Newcastle-Milan, Pioli: “Ora vinciamo l’Europa League”

La sfida contro il Newcastle rappresentava per il Milan la gara da dentro o fuori. Ai rossoneri il merito di averla vissuta con il piglio giusto, eliminando la colpevole dose di rimpianti in caso di ...