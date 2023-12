Newcastle-Milan | Pioli | “Certe vittorie danno felicità | ma stasera…”

Newcastle - Milan: Pioli spiega quando è sfumata la Champions, Leao fissa l'obiettivo Europa League

Un mix di delusione e sollievo in casadopo la sfida di. C'è da festeggiare la vittoria acciuffata in rimonta nel finale, valsa l'approdo ai playoff di Europa League. Ma c'è anche da rammaricarsi, e non poco, per una ...

Newcastle-Milan di Champions League risultato 1-2: rossoneri in Europa League Corriere della Sera

Champions League: Newcastle-Milan 1-2, rossoneri in Europa League - Sportmediaset Sport Mediaset

Champions: Lazio perde in casa Atletico (2-0) ed è seconda. Milan vince a Newcastle (1-2) ma va in Europa League. Il quadro degli ottavi

MILAN – Il Milan supera in rimonta per 2-1 il Newcastle al ‘St James’ Park’ nella gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 e conquista il terzo posto ...

Champions, il Milan vince a Newcastle ma retrocede in Europa league, l'Atletico batte la Lazio, che passa da seconda

Vincere a Newcastle non è bastato; del resto il Milan non era più padrone del suo destino, doveva sperare in una sconfitta del PSG, che invece ha pareggiato a Dortmund. I rossoneri si devono ...