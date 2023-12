Newcastle-Milan | l’analisi tattica degli stessi errori di Bergamo

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023)è finita con una vittoria rossonera (amara), ma daldella partita emergono delle forti somiglianze con il match di Sabato tra Atalanta e. Purtroppo sono glia ricordarci la partita di. Per fortuna però, a differenza dell’ultimo weekend, questi fattori negativi non hanno inciso sul risultato finale di. Per quanto dia morale alla squadra e faccia bene (anche per la partecipazione all’Europa League), la vittoria non deve distogliere troppo l’attenzione da meccanismi tattici su cui bisogna sicuramente lavorare. Nonostante Pioli abbia cambiato l’assetto tattico del centrocampo tra le due partite (giocando, a, con una copertura più a uomo a centrocampo e con ...