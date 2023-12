Newcastle-Milan | Florenzi su Leao | «Doveva segnare»

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dopo il fischio finale diha “pizzicato”. L’attaccante portoghese ha avuto, nel match del St.James Park, l’occasione di mettere la propria firma sulla partita. Ed è quello che gli ha ricordato il terzino rossonero, intervistato dopo la vittoria amara contro i bianconeri: «Un giocatore come lui. Tutti sanno quanto sia importante. Oggi sono arrabbiato con lui:finire con una doppietta. Un giocatore come lui non deve sbagliare quelle occasioni». Parole che in effetti non sono lontane dalla realtà, viste le occasioni avute dall’ex Sporting Lisbona. Nelle nostre pagelle abbiamo dato la sufficienza a Rafa, vista la prova tutto sommato non negativa. Ma per dirla con: uno come lui poteva far di ...