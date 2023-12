Newcastle-Milan | Capello | “Pioli mi è piaciuto Ecco come è girata la gara”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilvince contro il, ma non basta per gli ottavi di Champions League. Fabioparla dei rossoneri e di Stefano

Milan, Florenzi: 'Arrabbiato con Rafa, doveva fare doppietta'

Le parole di Alessandro Florenzi dopo la vittoria delcontro il(2 - 1) che non è però servita per la qualificazione agli ottavi di Champions. I rossoneri ripartiranno dai playoff di Europa ...

Champions League: Newcastle-Milan 1-2, rossoneri in Europa League - Sportmediaset Sport Mediaset

Pagelle Newcastle-Milan: Leao svogliato e ispirato (6), Tomori il migliore (7), Chukwueze colpo da campione... Corriere della Sera

City primissimo, Lazio seconda, Milan retrocesso

L’ultima giornata della fase a gironi non ha regalato gioia piena al Milan. I rossoneri, pur vincendo la loro gara a Newcastle (2-1), e conquistando la terza posizione in classifica del gruppo F, in v ...

Milan, Leao chiede aiuto: "Senza la squadra non posso fare la differenza"

Rossoneri fuori dalla Champions League, l'attaccante dei rossoneri ha parlato al termine del match vinto in trasferta contro il Newcastle ...