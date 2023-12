Newcastle | Howe | “Volevamo la vittoria | peccato non aver sfruttato le occasioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’allenatore delEddieha parlato ai microfoni di TNT Sports dopo la sconfitta interna contro il Milan, che è costata ai Magpies anche la qualificazione in Europa League: “Abbiamo giocato bene, dominato a tratti, ma ci è mancato il secondo gol. Nel finale cercavamo entrambe disperatamente il gol del vantaggio: noilaper qualificarci agli ottavi di Champions League, quindi serviva coraggio. Lele abbiamo avute, è un veronon essere riusciti a sfruttarle“. Il tecnico inglese ha poi concluso parlando degli obiettivi stagionali dei Magpies ora che non avranno più l’Europa a cui pensare: “Ora dovremo usare la delusione per l’eliminazione come motivazione, come carburante per proseguire verso la nostra strada in campionato. Adesso infatti ...