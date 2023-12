Newcaslte-Milan | Shearer omaggia i rossoneri | “Ben fatto”

Formazioni ufficiali Newcastle - Milan, le scelte dei due allenatori

Alle 21 scenderanno in campo Newcastle ein una sfida valida per i gironi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali Alle 21 scenderanno in campo. in una sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali. NEWCASTLE (4 - 3 - 3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, ...

La sfida contro il Newcastle rappresentava per il Milan la gara da dentro o fuori. Ai rossoneri il merito di averla vissuta con il piglio giusto, eliminando la colpevole dose di rimpianti in caso di ...

Champions: Leao, ora in Europa League per vincerla

Adesso continuiamo in Europa League, il Milan non l'ha mai vinta. Ora entriamo in questa competizione per provare a vincerla": è la promessa di Rafael Leao a Prime, dopo il successo sul Newcastle che ...