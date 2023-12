Nella penultima puntata di Un professore 2 | il personaggio di Alessandro Gassmann ci racconta il senso del motto di Orazio | Carpe diem

Leggi su amica

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Lo spostamento di giorni non sembra intimorire il pubblico di Un2. Che torna questa sera in tv alle 21.30 su Rai 1 con la quinta. Ladella seconda stagione, che continua ad aumentare gli ascolti. Quasi scontato, a questo punto, il rinnovo per una terza serie. Ferma restando la disponibilità dei giovani protagonisti. A cominciare da Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Ormai in rampa di lancio e richiestissimi dal cinema e dalla tv. Ma ecco cosa vedremo in questo secondo appuntamento settimanale. Che ci prepara al gran finale della prossima settimana. E sì, il professor Dante dici manca già…di “Un” 2, ildi ...