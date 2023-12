NBA | i risultati della notte 13 dicembre | uno straripante Antetokounmpo trascina Milwaukee al successo | bene Fontecchio

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:00 italiane in poi si sono disputati nove incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. New Orleans fa la differenza nei due quarti centrali (82-63) sul campo di Washington e poi gestisce il vantaggio fino al 142-122 finale. Fondamentali per i Pelicans (privi di Zion Williamson) i 40 punti di unoBrandon Ingram, i 27 di Frey Murphy III, i 22 di CJ McCollum e i 16 punti e 18 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Ininfluenti invece per i Wizards 27 punti di Kyle Kuzma e i 16 di Bilal Coulibaly, in una serata in cui Danilo Gallinari realizza 9 punti, un rimbalzo e un assist in 16 minuti. Tutto abbastanza semplice per Philadelphia, che batte in trasferta Detroit per ...