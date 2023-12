Nba | Antetokounmpo fa l’alieno | massimo in carriera da 64 punti | Milwaukee travolge Indiana

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La rivincita della recente semifinale di NBA Cup premia iBucks ma soprattutto offre una vetrina per lo show di Giannische schianta gliPacers (140-126) e si prende la scena sul parquet del Fiserv Forum. Il due volte Mvp ritocca il suoinspingendosi fino a quota 64, con 20/28 dal campo, oltre a 14 rimbalzi e 3 assist. Damian Lillard contribuisce con 21, mentre Bobby Portis ne aggiunge 19. Niente da fare perche non va oltre i 22a testa di Tyrese Haliburton e Myles Turner. Ad Ovest sconfitta per i Phoenix Suns che perdono 112-116 contro i Brooklyn Nets. Devin Booker mette a referto 34, Kevin Durant e Bradley Beal ne aggiungono 27 e 14, ...