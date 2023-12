Nautica | Rixi | “Barche non immatricolate italiane potranno andare in Croazia e Slovenia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Abbiamo già inserito una serie di emendamenti nel decreto Made in Italy per consentire da subito anche allenondi potersia inche incosa che veniva contestata dai paesi di riferimento e poi abbiamo modificato le normative per consentire entro i 7 giorni le prime immatricolazioni”. Sono