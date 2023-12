Natale | torna la campagna #RegalatiRoma della Cciaa | “Comprate nei negozi di quartiere”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un invito a tutti i romani, di tutte le generazioni, a comprare nelle attività presenti nel loro, sulle strade in cui vivono. Insomma, nei cosiddetti“sotto casa”: per lo shopping nataliziolaCamera di Commercio di Roma, già lo scorso anno, per sostenere le piccole e medie imprese commerciali di. La Capitale ha una lunga tradizione di botteghe,e attività tramandate di generazione in generazione, in molti casi a conduzione familiare, che rendono il commerciante non solo un semplice venditore, ma un esperto al servizio del proprio cliente, per guidarlo nell’acquisto migliore. Il nome “Regalati Roma” è sinonimo del molteplice dono che, acquistando in ...