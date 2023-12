Natale e Capodanno a Roma | è boom di turisti | numeri da capogiro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Persi prevede per gli alberghi diun + 30% di arrivi rispetto allo scorso anno, mentre per il periodo dila crescita dovrebbe attestarsi su un +20% di arrivi rispetto al 2023, al netto delle prenotazioni che saranno effettuate nei prossimi giorni e delle eventuali disdette. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Ponte dell’Immacolata,va verso il “tutto esaurito”: attesi centinaia di migliaia diAttesi centinaia di migliaia diSono le prime indicazioni previsionali fornite dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (Ebtl) in occasione del tradizionale incontro didel Consiglio Direttivo di Federalberghiall’Hotel De La Ville. Il presidente di Federalberghi ...