(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il mese scorso è entrato nei libri di storia come ilpiùmaisecondo i dati di Gistemp, il database di temperature della- National Aeronautics and Space Administration. Questo risultato non è isolato, ma segna il culmine di un trend che ha visto quest'autunno (settembre-) essere il piùmai. I dati raccolti mostrano un incremento preoccupante...

Tutto confermato per Ax3 (tranne la piattaforma di lancio)

...finale di staccarsi da essa ed operare autonomamente per fornire servizi in orbita allae ... Aera stato riferito che SpaceX avrebbe utilizzato l'Slc - 40 per la missione Ax - 3 per ...

Nasa, il novembre 2023 è il più caldo mai registrato: influenza umana sul clima Gazzetta del Sud

Nasa, videochiamata via laser dallo spazio: battuto record di velocità e distanza Sky Tg24

Lo sbarco sulla Luna degli astronauti di Artemis 3 della NASA ora rischia di slittare al 2027

La data del ritorno sulla Luna, fissata per dicembre 2025, sembra “irrealistica”: tra le cause del ritardo, i problemi alla navetta fornita da ...

La Stazione Spaziale Internazionale compie 25 anni | La NASA mostra il momento esatto della sua creazione

La NASA mostra il momento esatto della nascita della Stazione Spaziale Internazionale Come già citato in precedenza la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale è cominciata a novembre del ...