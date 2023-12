Napoli | verso i sorteggi degli ottavi di Champions di lunedì

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il 18 dicembre ilsaprà con chi dovrà giocare glidiCon la vittoria in casa col Braga, ilsi è qualificato secondo nel suo girone di. Adesso non resta che attendere idel 18 dicembre per sapere quale sarà l’avversariaazzurri agli. Inutile dire che la certezza è da subito quella che si affronterà un grande club. In molti stanno sperando che dall’urna esca il nome della Real Sociedad, squadra che però è più abbordabile solo sulla carta. Non dimentichiamo infatti che ha costretto l’attuale dominatrice del campionato italiano, l’Inter, ad uno scomodo piazzamento in seconda posizione. La storia della competizione insegna che nelle sfide su due partite non si possono fare troppi conti. ...