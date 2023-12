(Di giovedì 14 dicembre 2023) Due giorni alla gara di campionato contro il. Si giocherà sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Sarà la seconda consecutiva interna (su tre, martedì prossimo il Frosinone in Coppa Italia) ...

Serie A, la presentazione della 16giornata: orari, arbitri e squalificati

gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Lecce - Frosinone e alle 18.00- Cagliari . La sera, alle 20.45, scendono in campo Torino ed Empoli , la partita sarà in diretta su Sky - canali ...

Napoli, tre difensori non si allenano in gruppo: le ultime in vista del Cagliari Corriere dello Sport

Due acquisti e tre possibili cessioni, si infiamma il mercato del Napoli a gennaio Spazio Napoli

Napoli, Lo spettacolo RiLOVuzione di Cristina Donadio a bordo di Msc Fantasia

Andrà in scena mercoledì 20 dicembre alle ore 14:30 a Napoli, a bordo di Msc Fantasia, lo spettacolo «RiLOVuzione», la rivoluzione delle donne attraverso le parole d’amore - con Cristina Donadio. La ...

Manfredi annuncia: "Intitoleremo una strada o un impianto sportivo a Juliano!"

Il sindaco ha annunciato che Antonio Juliano, scomparso all'età di 80 anni nella giornata di ieri, sarà ricordato dalla città in modo speciale Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che ...