Napoli | report allenamento ed ultime sugli infortunati

SSC Napoli, il report dell'allenamento: novità per Mario Rui! Le ultime su Ostigard ed Olivera

Allenamento, le ultime sul recupero di Mario Rui La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una ...

Napoli, report allenamento 14 dicembre SSC Napoli

SSC Napoli, il report dell'allenamento: novità per Mario Rui! Le ultime su Ostigard ed Olivera CalcioNapoli24

Tangenziale di Napoli, aperta la stazione di ricarica elettrica veloce

Il progetto di elettrificazione e sostenibilità di Free To X per permettere di viaggiare da Nord a Sud in auto elettrica prosegue sulla Tangenziale di Napoli. Da oggi, infatti, è attiva la seconda ...

Del Genio: "Il mio nome per il dopo Osimhen è Zirkzee! Ecco cosa serve a gennaio"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso sul mercato nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'.