Napoli regina d’Italia per guadagni Champions | 66 milioni

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ildi Aurelio De Laurentiis è il club italiano che ha guadagnato di più dallaLeague grazie ai premi UEFA. Ildi Aurelio De Laurentiis è il club italiano ad aver guadagnato di più dallaLeague in questa prima parte di stagione. Gli azzurri, con la qualificazione agli ottavi messa in cassaforte, hanno già incassato 66di euro considerando i premi Uefa e la quota di market pool. Peggio del, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno fatto in Italia solo Inter (61,5 mln), Lazio (57,2 mln) e Milan (45 mln). Numeri che certificano la bontà del progetto portato avanti da De Laurentiis, con i partenopei che puntano ora ad alimentare il proprio bottino di introiti proseguendo il cammino nella massima competizione continentale. Ogni ...