Napoli | Laura La Divina ritrovata | ha fatto ritorno a casa Finiscono le ricerche della TikToker scomparsa ieri pomeriggio – Il video

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un lieto fine dopo ore di apprensione: laLa, che ildel 13 dicembre era uscita dicon il telefono spento facendo perdere le sue tracce, ha. Poche ore fa, neldi oggi, era stata presentata una denuncia ai Carabindi Chiaia in merito alla suache aveva destato non poca preoccupazione. La vicenda aveva in particolare coinvolto il pubblico dei social perché a renderla nota era stata la seguitissima Rita De Crescenzo, con la qualeconviveva, chiamandola «mammà». «Spero che torni, che stia bene. Forse abbiamo sbagliato a darle troppe libertà. Lei è troppo buona… l’importante è che torni. Deve ...

Napoli, Laura La Divina ritrovata: ha fatto ritorno a casa. Finiscono le ricerche della TikToker scomparsa ieri pomeriggio " Il

La vicenda aveva in particolare coinvolto il pubblico dei social perché a renderla nota era stata la seguitissima Rita De Crescenzo, con la qualeconviveva, chiamandola "mammà". "Spero che ...

Scomparsa la tiktoker Laura la Divina, da ieri non si hanno sue notizie Sky Tg24

Napoli, Laura La Divina ritrovata: ha fatto ritorno a casa. Finiscono le ricerche della TikToker scomparsa ieri ... Open

‘Laura la Divina’ è stata ritrovata e sta bene. Il mistero però resta: cosa è successo

NAPOLI – Ritrovata da qualcuno o ritornata spontaneamente a casa Al momento non c’è alcuna risposta a questa domanda che però, fortunatamente, non cambia l’epilogo della storia: Laura la Divina è a c ...

La tiktoker “Laura la Divina” scomparsa da ieri, il caso finisce a “Chi l’ha Visto”

su Rai 3, con l’appello della conduttrice Federica Sciarelli che ha dichiarato: “Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come la divina. Dalle cinque del ...