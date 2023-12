Napoli | funerali Juliano | ultimo saluto all’ex capitano azzurro | presenti De Laurentiis e Ferlaino

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Questa mattina presso la chiesa di San Giuseppe a Chiaia si sono svolti idi Antonio, storicoe dirigente delscomparso ieri all’età di 80 anni.al funerale Aurelio Dee Mauro Meluso (in rappresentanza del SSC), tanti ultras e tifosi partenopei, molti ex compagni di squadra, diversi volti che lo avevano accompagnato nella sua carriera da dirigente e lo storico presidente delCorrado. Al termine della commemorazione, all’esterno del luogo dove si è svolto il rito funebre, i tifosihanno intonato: “Un, c’è solo un“. SportFace.

Gaetano Manfredi: “Intitoleremo ad Antonio Juliano una strada o un impianto sportivo”

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha rilasciato una dichiarazione suoi canali social: “Accogliamo la proposta del Club Napoli Parlamento di intitolare una strada o un impianto sportivo alla memoria ...

