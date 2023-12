(Di giovedì 14 dicembre 2023) Per l’anno 2024 lo Stato garantirà fino al 90% i mutui ipotecari per acquistare le abitazioni da parte di famiglie numerose

Manovra 2024, da affitti brevi a mutui: le micro misure negli emendamenti dei relatori

... rispettivamente, all'8,5% dell'importodei mutui per ...hanno accesso al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima, ...garanzia rimane operativa anche in ipotesi di surroga del...

Mutuo casa garantito al 90%, ecco chi ne ha diritto ilGiornale.it