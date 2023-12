Musumeci | ‘invito Cecchi al tavolo per il Piano del mare’ 

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – ''Voglio invitare lei in maniera permanente il presidente di Confindustria Nauticaalsuldel mare. Tutti intorno aldovremo trovare una sintesi, sarà un primo passo perchè il mare è un tema prioritario per il governo. Il mare vuol dire sicurezza e non solo un tema economico. Nel subacqueo, insieme alla spazio, ci giochiamo le migliori carte, perchè può essere alimentazione, ma anche le terre rare per l'industria e che dobbiamo scoprire attraversostrategico e normativo e il prossimo 19 dicembre terremo il Cipom''. Lo sottolinea il ministro per la Protezione civile e del Mare, Nello, in occasione dell'assemblea di Confindustria Nautica. 'Abbiamo bisogno di nuovi posti barca. E' assurdo che il ...