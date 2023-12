Mozzo ha intitolato il parco della Dorotina alle Madri Costituenti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 dicembre 2023). Il, uno dei polmoni verdi di, lunedì 11 dicembre è stato– 21 rose”. L’intitolazione è l’ultimo step di un lavoro portato avanti dal CCRR – Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del paese. Con la collaborazione dell’associazione culturale Sotto Alt(r)a Quota, lo scorso maggio il CCRR ha coinvolto in un’azione partecipata i neo-diciottenni, i propri genitori e l’Amministrazione Comunale, per esprimere, attraverso il voto, la propria preferenza fra tre proposte emerse durante gli incontri del CCRR per l’intitolazione del. Quando il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra ...