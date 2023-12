(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Labitalia) - LadiDop è il secondo miglioral. Lo rivela '', l'atlante on line del cibo di tutto il, nella sua'100 best cheeses in the world' 2023-2024. Oltre al secondo posto generale, laconquista la leadership mondiale nella sezione dei 'soft cheese'. Con un rating di 4.7, '' elogia le proprietà del latte die sottolinea la differenza tra ladie le altre mozzarelle in commercio, rimarcando che laDop deve essere realizzata con il ...

INVESTIMENTI GREEN - La bufala Campana Dop fa bene all'ambiente. Il risultato del nuovo studio del Prof. Zicarelli

14/12/2023 - 11:50 CAMPANIA - La filiera delladicampana Dop fa bene all'ambiente ed è sempre più green e sostenibile, fanno sapere con una nota stampa dal "Consorzio Tutela delladiCampana Dop". A rivelarlo ...

Mozzarella di bufala campana Dop secondo formaggio top nel mondo Agenzia ANSA

I 100 formaggi migliori del mondo, podio tutto italiano: Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala e Stracchino di ... Cronache di Gusto

Mozzarella di bufala campana Dop 2° formaggio al mondo per classifica di 'Taste Atlas'

La mozzarella di bufala campana Dop è il secondo miglior formaggio al mondo. Lo rivela 'Taste Atlas', l’atlante on line del cibo di tutto il mondo, nella sua classifica '100 best cheeses in the world' ...

Mozzarella di bufala campana Dop secondo formaggio top nel mondo

La mozzarella di bufala campana Dop è il secondo miglior formaggio al mondo. Lo rivela "Taste Atlas", l'atlante on line del cibo di tutto il mondo, nella sua classifica "100 best cheeses in the world" ...