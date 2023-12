Monza | primo braccialetto elettronico “d’urgenza” applicato a uno stalker

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il” è statoa uno, dopo l’entrata in vigore del Ddl del 9 dicembre in risposta alla lotta contro la violenza sulle donne. Il” è statoa un trentenne italiano di, già condannato per stalking, su proposta del questore Salvatore Barilaro. Questo è ilcaso in Italia in cui è statoil nuovo Ddl contro la violenza sulle donne, del 9 dicembre. La misura preventiva contro il trentenne è stata approvata dal presidente della sezione autonoma Misure di Prevenzione di Milano, Giuseppe Cernuto. Il Ddl prevede, inoltre, che nel caso ...