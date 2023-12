(Di giovedì 14 dicembre 2023)Luca Cordero diaid'Oro di Autosprint è un po' come tornare indietro nel passato, ed è un passato che riaffiora sul palco insieme all'ex presidente della Ferrari , quando ...

Montezemolo: 'I Caschi d'Oro una grande tradizione, bello rivedere tanti amici'

Rivedere Luca Cordero diaid'Oro di Autosprint è un po' come tornare indietro nel passato, ed è un passato che riaffiora sul palco insieme all'ex presidente della Ferrari , quando quest'ultimo decide di ...

Montezemolo: "I Caschi d'Oro una grande tradizione, bello rivedere tanti amici" Autosprint.it

F1 | Montezemolo ai Caschi D'oro 2023: "Quando vincevamo noi cambiavano le regole ogni anno" – Rossomotori.it Rossomotori News

Ferrari, Montezemolo punge la F1: “Quando vincevamo noi

L'ex presidente della Rossa si lascia andare un particolare commento in merito al suo passato nel team di Maranello ...

Montezemolo: "I Caschi d'Oro una grande tradizione, bello rivedere tanti amici"

Una volta chiamato sul palco per ritirare la statuetta, l'ex presidente della Ferrari si è lasciato andare ai ricordi ed all'affetto: non sono mancate parole di stima per Massa, Fisichella e Merzario, ...