Monteforte Irpino | tenta di rapinare trans in casa | l’accoltella e la riduce in fin di vita

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È in coma e lotta tra lae l morte unadi 49 anni vittima di untivo di rapina finito male. È successo a, in provincia di Avellino., si finge cliente per rapinarla e lain fin di: 49enne in coma Il malvivente si è introdotto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.