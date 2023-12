Mondiale per club | la Fifa cambierà i criteri | al Napoli servono sempre 3 vittorie per superare la Juve

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023)per, cambiano inon la sostanza. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport. Anche con i nuovi, perlantus ildovrebbe vincere tre partite in questa Champions: ipotesi certamente possibile ma molto complessa, soprattutto se il sorteggio non dovesse rivelarsi favorevole. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Nei prossimi giorni, lapotrebbe annunciare un nuovo sistema di classificazione, volto ad attribuire un peso maggiore alle singole. E dunque: 3 punti per ogni successo, 1 per i pari e 5 per la partecipazione, senza altri bonus. Così facendo, lasarebbe a +10 sul(52 a 42) che, però, è ancora in tempo per migliorare il proprio piazzamento. ...