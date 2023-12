Mondiale per club | il Napoli è quasi fuori | la Juventus può festeggiare Sport Mediaset

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ildalper, lapuò. È quanto scrive. Bisogna fare attenzione perché non sono ancora stati ufficializzati i criteri d’ammissione al torneo organizzato da Infantino per l’estate 2024 e che distribuisce molti ma molti soldini.ha fatto i suoi calcoli e al momento ilè ancora sei punti dietro alla: 41 versus 47. Agli azzurri servirebbero tre vittorie tra ottavi e quarti di finale per andare a pari merito, poi bisognerebbe capire chi farebbe compagnia all’Inter. L’esclusione del Milan, scrive, fa esultare la ...