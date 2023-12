Mo | Iran | ' problemi per Usa su appoggiano task force nel Mar Rosso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Teheran, 14 dic. (Adnkronos) - L'ha messo in guardia gli Stati Uniti contro la proposta di una forza del Marappoggiata da Washington. Il ministro della Difesaiano ha avvertito che lamultinazionale proposta, sostenuta dagli Stati Uniti, per proteggere le navi nel Marsi troverebbe ad affrontare “straordinari”. “Nessuno può fare una mossa in una regione in cui abbiamo il predominio”, ha detto Reza Ashtiani all'agenzia ufficiale di stampaiana (Isna). “Se fanno una mossa così irrazionale, si troveranno ad affrontarestraordinari”. Gli Houthi, appoggiati dall'nello Yemen, hanno organizzato attacchi contro navi che sostengono abbiano legami con Israele. Il ...