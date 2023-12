(Di giovedì 14 dicembre 2023) Gaza, 14 dic. (Adnkronos) - L'Idf ha pubblicato filmati che mostrano uomini armati palestinesi che si arrendono alle truppe dell'esercito israeliano fuori dall', nel nord di Gaza. Nei giorni scorsi, le truppe della 460a Brigata Corazzata, in collaborazione con l'agenzia di sicurezza Shin Bet, hanno localizzato un edificio utilizzato dagli agenti dia zona dell'. I soldati hanno combattuto e ucciso uomini armati'area dell', in diversi scontri separati, ha riferito l'Idf, aggiungendo che circa 70 agenti disialle truppe israeliane presenti'area, consegnando armi da ...

Gaza, Israele non si ferma: "Uccisi molti terroristi di Hamas"

L'ha individuato e distrutto durante la notte una postazione di tiro in un complesso ... sarà oggi in Israele dove ha in programma incontri con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, i...

Mo: Idf, '70 membri di Hamas si sono arresi nell'ospedale di Kamal Adwan' La Sicilia

Le forze di Israele: decine di membri di Hamas si sono arresi nella notte a Gaza Agenzia Nova

Le critiche di Biden lasciano Israele sempre più isolato, Israele: «La guerra continuerà con o senza il sostegno»

Il presidente americano ha criticato i «bombardamenti indiscriminati» a Gaza. L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione non vincolante per il cessate il fuoco. Le famiglie degli ostagg ...

Acqua nei tunnel. Così Israele accelera le operazioni a Gaza

Fonti americane riportano l'avvio del processo di allagamento dei tunnel di Hamas da parte delle Idf, incalzate da pressioni estere, per ...