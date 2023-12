Mo | figlio Shah | ' crollo della Repubblica islamica unica soluzione a conflitto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "L'alisraelo-palestinese e, più in generale, alla pace in Medio Oriente è ilin Iran, che sta finanziando, aiutando e dirigendo gruppi terroristici come Hamas per seminare caos e instabilità in Medio Oriente. Questo regime prospera nel caos e nel. Finché questo regime sarà al potere, non consentirà unadiplomatica a questo". Lo afferma in un'intervista esclusiva all'Adnkronos, Reza Ciro Pahlavi, ildell'exdi Persia, Mohammad Reza Pahlavi.