Mistero a Cepagatti | 77enne Trovata Morta nel Baule | Figlia Indagata per Occultamento di Cadavere

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Caserta - Un macabro ritrovamento ha scosso la tranquilla località di, dove il corpo di Concetta Infante, 77 anni, è stato rinvenuto senza vita neldella sua abitazione. La scoperta è stata fatta dallaquarantenne, preoccupata per l'impossibilità di mettersi in contatto con la madre da diverse settimane. Concetta Infante aveva vissuto a Villanova con le sue due figlie, ma circa un anno e mezzo fa era tornata nella sua casa di Mondragone, in Campania. Le due figlie avevano seguito strade diverse, con una rimasta ae l'altra che l'aveva raggiunta dalla Campania, preoccupata per l'assenza prolungata della madre. Dopo essere partita da Villanova, laè giunta a Mondragone e ha fatto la macabra scoperta: il corpo della madre era stato occultato nel ...