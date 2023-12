Minacce e ingiurie all’arbitro | squalificata una squadra intera nel modenese

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un episodio diha portato alla squalifica di un’di calcio in Prima Categoria. Nel, durante la gara tra Consolata (ladestinataria del provvedimento) e il Monteombrato, l’arbitro Giovanni Babini di Bologna ha dovuto chiamare la polizia dopo essere stato circondato dai giocatori del Consolata per un rigore non concesso al 93?. Babini sarebbe anche stato colpito alla schiena, presumibilmente da alcuni tesserati della Consolata che non sono stati identificati, e per questo è andato successivamente al pronto soccorso. Dopo l’accaduto, ieri è arrivato il provvedimento del giudice sportivo del Crer, che appunto ha squalificato l’ed il direttore sportivo Roberto Grasso “per non aver dato ...

Minacce all'arbitro: giudice sportivo squalifica un'intera squadra

... infliggendo uno stop di quattro giornate agli undici giocatori, oltre che al direttore sportivo Roberto Grasso, " per non aver dato assistenza all'arbitro e per". L'arbitro è stato ...

Violento con la moglie e le figlie, arrestato 48enne: botte, minacce e ingiurie Virgilio

Violento con la moglie e le figlie, arrestato 48enne: botte, minacce e ingiurie SiracusaOggi.it

Minacce all'arbitro che chiama la polizia, il giudice squalifica tutta la squadra: a Modena dopo un match dilettanti, 4 giornate a 11 giocatori

MODENA Minacce e ingiurie all'arbitro per un presunto rigore non concesso al 93' e il giudice sportivo squalifica l'intera squadra, gli undici giocatori che erano in campo, per quattro giornate, ed il ...

Minacce all’arbitro: giudice sportivo squalifica un’intera squadra

Il giudice sportivo ha infatti squalificato l'intera squadra scesa in campo, infliggendo uno stop di quattro giornate agli undici giocatori, oltre che al direttore sportivo Roberto Grasso, “per non ...