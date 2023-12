Mimmo Paladino e la sua ‘Montagna di Sale’ | “Finì con il fuoco come la Venere degli Stracci”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel dicembre del 1995 l’artista sannitacreò la Montagna di Sale a Napoli, installandola in piazza del Plebiscito. L’opera, destinata a essere temporanea, fu accolta con entusiasmo dai napoletani che ne approfittarono, pero’, per portare via manciate di salesegno di buon auspicio. Nonostante tali “atti di vandalismo”,non si mostrò contrariato, anzi, considerò quei gestiparte dell’interazione dell’opera con l’ambiente circostante. La Montagna di Sale rappresentava solo l’inizio di un progetto più ampio: trasformare piazza del Plebiscito in un museo all’aperto, esponendo le opere di artisti contemporaneiKapoor, Kounellis, Kosuth, Sol Lewitt, Serra, Horn e molti altri., tra i principali ...