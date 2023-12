Milano, uccise un medico con l'accetta: condannato a 16 anni

commenta È stato condannato a 16 anni Benedetto Bifronte , il 62enne che un anno fa, all'esterno del Policlinico San Donato di, ha ucciso con un colpo d'accetta alla testa il medico 76enne Giorgio Falcetto . Lo ha deciso il gup dopo il processo in rito abbreviato , accogliendo la richiesta del pm che ha contestato l'...

Fiorenza Rancilio uccisa con attrezzo da palestra. Il fratello era stato sequestrato dalla ‘ndrangheta

MILANO Un colpo alla testa con un pesante attrezzo da palestra: così sarebbe stata uccisa Fiorenza Rancilio, l’immobiliarista trovata morta ieri pomeriggio nel suo appartamento all’ultimo piano di un ...

Milano, ereditiera Fiorenza Rancilio trovata morta in casa con ferite alla testa: fermato il figlio per omicidio volontario

L'ereditiera 73enne Fiorenza Rancilio, trovata morta ieri in casa, in pieno centro a Milano, con profonde ed evidenti ferite alla testa, al nono piano di uno stabile in Via Crocefisso.Era presente al ...