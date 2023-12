Milano | la Rancilio trovata morta in casa Fermato il figlio | è in cura per disturbi psichici

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La donna, immobiliarista di 73 anni, è statasenza vita nel suo appartamento in centro a. La vittima ha una vistosa ferita alla testa.il37enne

Era il 2 ottobre del 1978, quarantacinque anni fa, quando Augusto Rancilio, fratello di Fiorenza, la donna trovata morta in casa oggi in via… Leggi ...

Milano, 14 dic. (LaPresse) – I carabinieri della Compagnia Duomo hanno sottoposto a fermo il figlio dell’immobiliarista Fiorenza Rancilio. Il 37enne è ritenuto responsabile dell’omicidio della madre ...