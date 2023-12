Milano | Alessia Lautone aggredita in centro La direttrice di LaPresse | “Sono stata spinta e minacciata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Strattonata,di morte: tutto per essersi voltata a guardare cosa stava accadendo.dell’agenzia di stampa– èin via San Gregorio (), non lontano dalla stazione Centrale. Nella strada in questione un uomo stava chiedendo l’elemosina in maniera insistente a una donna, davanti alla chiesa. “Migirata per guardare, nonintervenuta e l’uomo mi ha fatto segno con la mano che mi avrebbe sgozzata, un gesto ripetuto più volte – racconta lasui social – Non contento, dopo mi ha spinto addosso a un’altra donna e dopo si è allontanato....