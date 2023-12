Milan | tutte le possibili avversarie nei playoff di Europa League

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La vittoria contro il Newcastle non è bastata alper continuare il cammino in Champions, l'1-1 di Dortmund tra il Borussia...

Newcastle - Milan: Pioli spiega quando è sfumata la Champions, Leao fissa l'obiettivo Europa League

L'avventura in Europa però continua, ilnon ha mai vinto l'Europa League, proveremo a conquistarlo noi. La mia partitale gare di Champions sono importanti, le responsabilità mi aiutano ...

Pioli mastica amaro, svela il suo rimpianto e chiosa: “Mi dispiace”

Serata dolce-amara; il Milan non vinceva in Inghilterra da 2005. Ci abbiamo creduto, lottato contro una squadra che ha messo tanto in tutto. C’è soddisfazione per la vittoria, ma è chiaro che un po’ ...

Newcastle-Milan, Pioli: “All’andata rimpianto. Dobbiamo fare bene in campionato”

Una serata dolce e amara, perchè il Milan non vinceva da tanto in Inghilterra ma c'è un po' di rammarico". EUROPA LEAGUE – "Faremo di tutto per andare il più avanti possibile. Non abbiamo saputo ...