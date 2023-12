Milan, tra Premier e Spagna: l'ultima idea per la difesa

Commenta per primo Visti i lunghi infortuni di Kalulu e Thiaw, la priorità a gennaio delsul mercato è senza dubbio il difensore . Come riporta La Gazzetta dello Sport , il club di via Aldo Rossi cerca un centrale in prestito, magari qualche esubero di una big. Nelle ultime ore, è ...

Milan, la Champions finisce a Newcastle. I rossoneri puntano all'Europa League tra amarezza e rilancio Quotidiano Sportivo

Milan, l’Europa League conta! Tra i ricavi e la gloria, bisogna provarci Pianeta Milan

Milan, Moncada: "Con la squadra al completo torneremo ai livelli di agosto e settembre"

Il caposcout del Milan, Geoffrey Moncada, ha parlato a MilanTV dopo la gara tra Newcastle e Milan, vinta dai rossoneri che non sono comunque riusciti a staccare il pass per gli ottavi di finale ...

“Io come Pioli…”: Milan, la frecciatina velata di Dest

Sergino Dest è tornato a parlare della sua esperienza al Milan di Pioli e di quello che è successo in quei mesi al club.