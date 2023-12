Milan ridimensionato | addio scudetto

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La sera del 13 dicembre non sarà ricordata come quella della disfattaista in Europa. Ma certo, non può sfuggire a nessuno,...

Pioli da Capo a Capro

... evidentemente, visto che finalmente sembra che sia la volta buona di Ibra, ma solo...almeno qualcuno che in caso di uscita dica con chiarezza quale rimane il 'vero' obiettivo del...

L'Inter domina il derby, ora è la favorita per lo scudetto. Milan ridimensionato, in campo e sul mercato Calciomercato.com

Derby Inter-Milan 5-1, Pioli sbaglia le scelte: rossoneri ridimensionati Pianeta Milan

Milan ridimensionato in Europa: addio scudetto

La sera del 13 dicembre non sarà ricordata come quella della disfatta milanista in Europa. Ma certo, non può sfuggire a nessuno, che la stagione dei rossoneri, da ieri notte, abbia subito un forte rid ...

Newcastle-Milan 1-2, rossoneri in Europa League

2 minuti per la lettura NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Milan viola St. James Park vincendo 2-1 in rimonta sul Newcastle ma non basta per passare il turno in Champions League: a Dortmund pare ...