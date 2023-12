Milan | Leao | «Ora siamo in Europa League e vogliamo vincerla»

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’attaccante del, Rafael, si è espresso così dopo il match vinto dai rossoneri contro il Newcastle: ecco cosa ha detto Intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine di Newcastle, Rafaelha raccontato così le proprie emozioni. SENSAZIONI – «Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere. Aspettavamo la vittoria del Dortmund ma loro hanno pareggiato, adessoin, una competizione che ilnon ha ancora vinto e chevincere». PARTITA CHE DA CONSAPEVOLEZZA – «È stato un nostro obiettivo, il mister ci aveva detto che il Newcastle non aveva mai perso.felici, abbiamo battuto una squadra forte, con tifosi che spingevano per tutta la partita. Anche noi ...

