Milan | Leao | 'L'obiettivo era la Champions | ma non è stato possibile'

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La delusione di Rafaeldopo la vittoria di Newcastle, che però non è servita a dare alil pass per gli ottavi di finale...

Milan, Rafa Leao fatto a pezzi dai tifosi: il paragone dopo il palo

... altrimenti ilse ne sarebbe uscito in silenzio dall'Europa per l'1 - 1 contro il Newcastle, che avrebbe permesso ai Magpies di giocare in Europa League da terzi classificati. Per Rafael, ...

Newcastle-Milan, Leao: “Proveremo a vincere l’Europa League. Sul palo…” Pianeta Milan

Newcastle-Milan: Pioli spiega quando è sfumata la Champions, Leao fissa l'obiettivo Europa League Virgilio Sport

Milan, florenzi arrabbiato con leao: "Un giocatore come lui non deve sbagliare certe occasioni"

Il Milan esce dalla Champions League a testa alta e si prepara ad affrontare una nuova avventura in Europa League. Un risultato che non soddisfa sicuramente ...

Milan, davanti spunta Guirassy: si prende con 17 milioni. Per la difesa Kiwior o Lenglet

Leao e le altre punte. Stessero tutte bene, l’esigenza non sarebbe emergenza. Il difensore invece serve subito perché Kalulu e Thiaw torneranno a marzo e (probabilmente) febbraio, mentre Kjaer ...