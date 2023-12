Milan | l'Arsenal chiede 25 milioni per Kiwior

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L'non ha alcuna intenzione di cedere in prestito alil difensore centrale Jakub. Per l'ex Spezia secondo la stampa...

Milan, nome nuovo per gennaio: arriva dal Barcellona

, Lenglet il piano B: la prima scelta è KiwiorPortare un difensore centrale alla corte di ... Il difensore, in forza all', non sta vivendo una stagione poi così positiva: dodici presenze tra ...

Kiwior Milan: l'Arsenal non apre per la cessione a gennaio Milan News 24

Gazzetta - Milan su Kiwior e Badiashile, ma per ora Arsenal e Chelsea non aprono alla cessione a gennaio Milan News

Rai - Osimhen, rinnovo di un anno è un addio programmato: spunta un bonus alla firma

Manca solo l'annuncio e la definizione dei dettagli, ma ormai ci siamo: il rinnovo di Victor Osimhen sembra cosa fatta ormai.

Milan: arrivano le prime difficoltà per arrivare al difensore

La squadra rossonera del Milan mira a rafforzare la difesa in vista di gennaio, ma incontra ostacoli nelle trattative con i club inglesi.