Milan fuori anche dal nuovo Mondiale per Club | cosa perde

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Con l’eliminazione dalla Champions League illa possibilità di disputare ilperdel 2025. Il Diavolo è ufficialmente. La retrocessione dei rossoneri in Europa League avvicina invece la Juventus alla 21ª edizione del torneo organizzato dalla FIFA, la prima con ilformato a 32 squadre. Ad accedervi icon il miglior ranking, 12 posti UEFA in totale (4 posti riservati alle vincenti delle ultime quattro edizioni della Champions, 8 posti tramite il ranking nell’ultimo quadriennio; punteggi riferiti solo ai risultati in Champions). Tra le italiane l’Inter è già certa di un posto, la seconda uscirà dalla corsa tra Juventus e Napoli, ai punti più avanti del. Quantoil ...